Пользователи сети нашли объяснение силе советских спортсменов

Фотографии с церемонии открытия Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, были опубликованы в группе «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи восхитились красотой организованного соотечественниками мероприятия. Один из них нашел объяснение силе советских спортсменов.

Многие юзеры с уверенностью заявили, что это была лучшая Олимпиада в истории. «Фантастика! Умели же в СССР и трудиться героически, и праздники мирового масштаба организовывать!» — написал участник дискуссии. Он отметил, что значительная часть участников представлений — учащиеся советских спортивных школ. «Эти школы были бесплатными, соответственно, учащихся было много. И поэтому советский спорт был сильнейшим в мире», — заключил свою мысль россиянин.

Другой подписчик интернет-сообщества предложил возродить бесплатные спортивные кружки, чтобы растить новых чемпионов.

Ранее россияне вспомнили пустую Москву в дни Олимпиады-80. Горожане тогда следили за ходом соревнований либо на спортивных площадках, либо дома, по телевизору.