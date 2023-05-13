Раскрыта связь комиссионок и советских спекулянтов

Связь комиссионных магазинов и спекулянтов в советские годы раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он пояснил, что спекулянты часто перехватывали клиентов комиссионок, которые шли сдавать в магазин ценные вещи.

Таких людей можно было увидеть у входа в сам магазин. Они пристально наблюдали за теми, кто несет вещи в комиссионку, и пытались сами перехватить товар, если видели в нем какую-то ценность. Далее выгодно купленную вещь перепродавали дороже.

При этом полиция часто разгоняла спекулянтов, но они появлялись вновь, сменяя друг друга.

Ранее был раскрыт способ расследования ограблений с помощью сотрудников столичных комиссионок на примере истории знаменитой балерины Екатерины Гельцер.