Москвичи вспомнили способ читать газеты бесплатно в годы СССР

Способ читать газеты бесплатно в годы СССР вспомнили пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». Администратор канала опубликовал фото с мужчинами, читающими прессу с установленных на улице стендов.

«Чтение газет у станции метро "Октябрьская", 1969 год», — подписал снимок автор поста. Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях.

«Когда все газеты из киосков были раскуплены, люди могли ознакомиться с новостями (пусть изрядно причесанными цензурой) на таких стендах. Бесплатно. Ничего плохого в этом не было», «Как-то вечером ждал маму с работы на автобусной остановке. Прочитал на стенде большой, захватывающий репортаж о спасении станции "Салют-7"», «Нужный некролог ищут», — написали юзеры в комментариях.

«Эти чтецы со стендов кажутся людьми, которым нечем себя занять», — отметил один из участников дискуссии. «Теперь у каждого телефон — любимое занятие, на него времени не жаль. А раньше темп жизни был не такой быстрый, выкроить полчаса на чтение газеты мог каждый», — ответили ему.

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