Пользователи сети обсудили популярный способ гладить белье до появления утюга

Популярный способ гладить белье до появления утюга обсудили пользователи сети в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас эта штука называлась пpaльник. Я помню, как бабушка пользовалась им вместо утюга в 70-х и начале 80-х для рушников и изделий из льна. У меня даже вопросов не возникало, а зачем… Это было как само собой разумеющееся», — описал автор публикации деревянную доску с вырубленными поперечными желобками. В комментариях многие вспомнили, что и в их домах было такое приспособление, его также называли рубелем.

«У бабушки на чердаке такая валялась. Мы думали, что это народный инструмент», — призналась одна из участниц дискуссии. Другой юзер рассказал, что ему такой предмет достался по наследству от матери, и он хранит его до сих пор.

Несколько человек отметили, что у них во второй половине прошлого века уже были электроутюги.

Ранее россияне вспомнили способ сушить белье на морозе. Многие признались, что боялись сломать принесенные в дом с холода вещи.