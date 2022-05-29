Москвичи сравнили популярную в СССР детскую одежду с доспехами

Жители столицы в группе «Москва и москвичи» запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), сравнили с доспехами популярную в СССР одежду, которую тогда носил почти каждый ребенок.

Пользователь сети опубликовал фотографию детей в зимней одежде и спросил: «Узнаете шубки и шапки? Ходили в таких?».

Многие юзеры вспомнили, какой тяжелой и толстой была в детстве одежда. И как долго она служила. «После меня шубу и шапку еще брат донашивал», «Двигаться было тяжеловато. Ходили как куклы», «Толстые и тяжелые, что шапки, что шубы, но зато в них было безопасно кататься с горок и падать на лед», «Вот тогда шили... одежда, как доспехи», «Гуляли часами и катались с горок до "посинения", но не простужались», — написали комментаторы группы.

Еще одна подписчица вспомнила брюки с начесом, которые в детстве чаще всего натягивали на валенки, чтобы в обувь не попадал снег. «После прогулки снимаешь шаровары вместе с валенками, а они колом стоят словно половина человека. Так и ставила к батарее, а утром сразу ноги и в штанину, и в валенок», — написала она.

Ранее в сети назвали мечту детства мальчиков в СССР. «Несбывшаяся мечта мнoгиx! Был такой у друга, мы играли очень яростно. Аж игроки улетали», — подписал снимок с настольным хоккеем автор публикации.

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