Стала известна история создания первого элитного кинотеатра в СССР

Историю создания первого элитного кинотеатра в СССР в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Валерий Бурт. По его словам, «Ударник» построили по просьбе жителей Дома на набережной

Автор пояснил, что заселившиеся в начале прошлого века в Дом на набережной представители элиты решили, что помимо находившихся в шаговой доступности магазинов, поликлиники, парикмахерской, прачечной, спортзала, почты, телеграфа и сберкассы у них также должен появится и собственный кинотеатр.