Стала известна история создания первого элитного кинотеатра в СССР
Историк Бурт: «Ударник» построили по просьбе жителей Дома на набережной.
Историю создания первого элитного кинотеатра в СССР в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Валерий Бурт. По его словам, «Ударник» построили по просьбе жителей Дома на набережной
Автор пояснил, что заселившиеся в начале прошлого века в Дом на набережной представители элиты решили, что помимо находившихся в шаговой доступности магазинов, поликлиники, парикмахерской, прачечной, спортзала, почты, телеграфа и сберкассы у них также должен появится и собственный кинотеатр.
Вскоре, в небольшой отдаленности от Дома правительства был возведен кинотеатр «Ударник» с большими окнами и квадратными колоннами фасада. В фойе здания располагалась эстрада, на которой перед фильмами выступали певцы и чтецы. На цокольном этаже гостям была доступна танцплощадка и буфет. Кроме того, в кинотеатре можно было посетить читальный и лекционный залы, а на время сеанса родители оставляли детей в детской комнате с книжками и игрушками.
Ранее москвичи устроили летний кинотеатр во дворе жилого дома.