Раскрыты подробности отношения автора романа «Мастер и Маргарита» к Сталину

Подробности отношения автора романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова к советскому вождю Иосифу Сталину в материале «Мосленты» раскрыл историк и журналист Валерий Бурт.

По словам историка, Булгаков понимал, что ему не удастся напечатать «Мастера и Маргариту» в атеистической на тот момент России. Однако продолжал написание романа «в стол».

Время от времени он читал отрывки своего произведения друзьям и говорил о том, что намеревается отправить рукописи Сталину. Писатель полагал, что учившийся в семинарии глава Советского Союза мог не до конца отвергать религию.

«О, нет, великое счастье, что автор не отправил свое творение в Кремль! Представьте, Сталин берется за чтение и — о, боже! — узнает, что в сталинской же Москве разгулялся Сатана. И что делает разгневанный читатель?! Тотчас отправляет за дерзким автором зловещий, черный автомобиль…», — поделился своими комментариями автор текста.

Ранее стало известно о реакции Сталина на одну из станций столичного метро.