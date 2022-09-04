Раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро

Расположение станции-«призрака» в столичном метро раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». В московской подземке существует несколько неэксплуатируемых объектов, один из них находится между «Театральной» и «Маяковской».

Нереализованная станция на Замоскворецкой линии метро называется «Советская». В 1930-е годы ее не стали открывать из-за технических проблем. Во времена руководителя СССР Иосифа Сталина на «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны.

Ранее в сети объяснили отсутствие аэропорта на станции метро «Аэропорт» в Москве. В 1931 году на Ходынском поле, расположенном поблизости, открылся первый в СССР аэровокзал.