История
04 сентября, 01:35
1 мин.

Раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро

Раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро
Фото: 22-91.ru

Расположение станции-«призрака» в столичном метро раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». В московской подземке существует несколько неэксплуатируемых объектов, один из них находится между «Театральной» и «Маяковской».

Нереализованная станция на Замоскворецкой линии метро называется «Советская». В 1930-е годы ее не стали открывать из-за технических проблем. Во времена руководителя СССР Иосифа Сталина на «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны.

Ранее в сети объяснили отсутствие аэропорта на станции метро «Аэропорт» в Москве. В 1931 году на Ходынском поле, расположенном поблизости, открылся первый в СССР аэровокзал.

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