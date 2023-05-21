Названы станции непостроенного царского метро в Москве

О не построенных в 1910-х годах станциях метро в Москве рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. В проекте подземки царских лет значились, в частности, станции «Сыромятнический парк» и «Рогожская застава».

«Тогда сразу несколько специалистов выступили с проектами московской подземки. Среди них был и инженер Евгений Кнорре. Он предложил проложить три диаметра метрополитена, каждый из которых был бы соединен с одной из линий Московской железной дороги», — пишет Бурт.

Летом 1913 года Московская дума обсудила проекты Кнорре и других инженеров. Они постановили, что строительство метро необходимо начать в 1915 году. Осуществлению плана помешала Первая мировая война.

«Тем не менее, заманчиво представить, каким мог быть дореволюционный метрополитен. С красивыми станциями, названиями, от которых веет старым московским духом — "Сыромятнический парк", "Сухарева башня", "Старые Триумфальные ворота", "Рогожская застава"», — поделился историк.

Ранее были названы станции-рекордсмены по количеству переименований в столичном метро.