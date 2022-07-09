Россияне вспомнили о сушке белья на улице в годы СССР

О сушке белья на улице в годы СССР вспомнили россияне в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото развешивающей постиранные вещи во дворе дома женщины. Многие обратили внимание собеседников на особенный запах высушенного на улице, в том числе в мороз, белья.

«Помню, как пахло это белье… И что нельзя было бегать сквозь него, но это была наша самая любимая хулиганская забава», «Я помню белье с мороза, его запах! Свежесть…», «Белье, конечно, стояло колом, заледеневшее. Зато морозная свежесть от него исходила», — написали они.

Несколько человек признались, что в детстве очень стыдились висящих на виду у прохожих своих трусов и носков. «Мы жили в своем доме, и мама бельевую веревку расположила так, чтобы белье видели все проходящие мимо. Хотела показать, какая она великолепная хозяйка и чистюля. Я, красная от стыда, караулила этот процесс и развешенное мигом уносила на бельевую веревку за домом», — рассказала одна из подписчиц канала.

Другой участник дискуссии вспомнил, что в его доме было принято делать иначе. «В коммуналке на Арбате сушили белье на общей кухне. Правда, кухня была очень большая, метров 30 на четыре семьи. Белье вешали на ночь, а в шесть часов утра, по взаимной договоренности, снимали — вне зависимости от того, высохло оно или нет. Досушивали уже у себя в комнатах. Двор был настоящий "колодец", там никто никогда белье не сушил. Вот такой был быт в 1950-60-е», — написал он.

«Сейчас есть дома сушилки. Но во дворе белье действительно с запахом свежести. Это ж природа...», «Трудно поверить, но наша соседка с первого этажа до сих пор периодически вывешивает сушиться белье во дворе», — поделились москвичи.

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