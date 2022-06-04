Россияне вспомнили о телефонных переговорах времен СССР

Телефонные переговоры времен советского прошлого обсудили россияне под постом в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте», где один из пользователей опубликовал фото переговорного пункта тех лет.

«Заказывали переговоры и ждали, чтобы поговорить с близкими», — написал автор поста. «Переговорные пункты были очень удобны, если у родных и друзей были домашние телефоны», — ответил один из комментаторов. «Заказывали на выбранный день и время. Получали уведомление с приглашением», — поделился воспоминаниями другой фолловер. «Был на переговорном один раз в жизни, в 1986 году, когда служил в армии. Поговорил с мамой», — написал еще один юзер.

Несколько человек рассказали, что говорить в таких местах приходилось очень громко, чтобы собеседник услышал. Связь тогда не отличалась высоким качеством.

Ранее в сети вспомнили очереди за дефицитом в знаменитом столичном универмаге «Ленинград».