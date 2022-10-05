Известный телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве

Воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве поделился в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев. Он опубликовал несколько снимков столичных улиц, сделанных им более 40 лет назад.

«Эти фотографии были сделаны мной золотой осенью 1979 года, сохранены в виде слайдов, увезены во Францию и на долгие годы затеряны в моем колоссальном архиве. Это уже давно ушедшая натура, почти все здания, запечатленные на снимках, снесены, Бутиковский и Молочный переулок напоминают сегодня элитные кварталы европейских городов», — рассказал Васильев.