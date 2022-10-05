История
20:55, 05 октября 2022
1 мин.

Известный телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве

Известный телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве
Фото: Александр Васильев / страница Аlexandre Vassiliev & Friends в Facebook

Воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве поделился в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев. Он опубликовал несколько снимков столичных улиц, сделанных им более 40 лет назад.

«Эти фотографии были сделаны мной золотой осенью 1979 года, сохранены в виде слайдов, увезены во Францию и на долгие годы затеряны в моем колоссальном архиве. Это уже давно ушедшая натура, почти все здания, запечатленные на снимках, снесены, Бутиковский и Молочный переулок напоминают сегодня элитные кварталы европейских городов», — рассказал Васильев.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Фото: Фото: Александр Васильев / страница Аlexandre Vassiliev & Friends в Facebook

Он вспомнил, как особняки и даже доходные дома в советские годы расселяли, как жители коммунальных квартир, переезжая в малогабаритные «хрущобы», выбрасывали остатки былой роскоши на помойку, потому что легальных антикваров тогда в Москве не было.

Ранее в сети вспомнили исчезнувший с московских улиц предмет. Речь о тумбе дореволюционной городской канализации.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.