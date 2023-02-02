Москвичи обсудили торговлю в ларьках в 90-е годы

Фото многочисленны ларьков на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат прим. «Мосленты») в 1990-е годы, опубликованное социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), вызвало широкое обсуждения в комментариях.

«Как сейчас помню: джинсы, пиво, плеер, йогурт, водка рядом на витрине. Ларьков везде было много, но именно на Калининском они производили самое яркое впечатление, наверное, из-за того, что стояли в один ряд по всей длине проспекта», — написал в комментариях один из москвичей.

В комментариях россияне поделились и самыми запоминающимися приобретениями из торговых палаток. Среди них были: куртка-косуха, купленная за 120 долларов, венгерское платье в горошек, джинсы «на вырост», которые приходилось утягивать ремнем, колготки и парфюм.

Кроме того, жители столицы рассказали, как и сами торговали на точках: «В эти палатки мы — студенты четвертого курса МЭИ сбывали итальянские дэзики и колготки цвета "сафари". Хорошее было подспорье к стипендии».

«Привезли с товарищами по институту детские ботинки и мужские плащи из Румынии. Поставили на комиссию на Калининский и к ЦУМу. День, три, пять — ничего не продается. Лежу дома в депрессии, куплено все на последние и единственные деньги. Тут одногруппник звонит. " — Срочно на Калину, там палатки сносят!". Депрессию как рукой сняло, ноги в руки и бегом товар выручать. Оказалось, просто две палатки краном местами меняли. Потом раскупили потихоньку наши шмотки, пронесло», — поделился другой юзер своей историей.

Ранее москвичка сравнила жизнь в одном из районов столицы в начале нулевых и сейчас.