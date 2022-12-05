Россияне перечислили главные традиции советских застолий

Главные традиции советских застолий перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в СССР на домашних посиделках всегда были танцы, совместное пение, а на столе стояло большое количество угощений.

«Приглашали домой человек 15-20 (некоторых из других городов). Готовить для застолья начинали чуть ли не за два дня до праздника. Накануне брали у соседей стулья, чтобы все расселись, стол накрывали белой накрахмаленной скатертью. На столе — хрусталь, множество закусок и всяких вкусных горячих блюд, непременно с учетом пристрастий гостей. Иногда бабушкина подруга привозила баян, тогда танцевали и пели под баян до четырех утра», — описали в комментариях типичный праздник советских лет.

Похожие воспоминания оказались у многих фолловеров. «За диваном хранились две толстых доски, заботливо обшитых льняными одеялами. Каждая ставилась на три табуретки или стула. Танцевали в холле площадью восемь квадратных метров», «У дяди моего папы ни одно празднование без баяна не проходило. Дядя папы играл, а жена пела», — рассказали пользователи. Некоторые отметили, что дети тоже активно привлекались к совместным развлечениям — к примеру, их просили залезть на табуретку и «почитать стишок» гостям.

Многие с сожалением заявили, что культура шумных застолий за последние годы практически ушла в прошлое. «Сейчас неприлично приставать к хозяйскому ребенку "расскажи стишок". И слава богу, наверное. Я тогда чувствовал себя неловко. Но факт — традиции нет», «Да, точно, на бабушках те особые традиции и держались, ушли они, и с ними и праздничные застолья», «Эх, вернуться бы хоть на часок», — заностальгировали комментаторы.

Ранее россияне вспомнили об особой атмосфере 1960-х годов в СССР. По их мнению, уже в 1970-х в стране начались первые признаки упадка, в то время как предшествующее десятилетие отличалось «молодежной романтикой».