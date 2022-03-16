Студентка московского вуза обвинила тренера по йоге в домогательствах. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, вечером в воскресенье, 13 марта, в столичное отделение полиции со стороны россиянки 2001 года рождения, учащейся одного из университетов Москвы, поступило сообщение о сексуальном насилии на проспекте Мира.

«Потерпевшая заявила, что по указанному адресу она находилась в автомобиле Mercedes с мужчиной. Там он начал к ней приставать: трогал за грудь, расстегнул брюки», — процитировало агентство источник. Уточняется, что студентка смогла вырваться и скрыться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя двое суток оперативникам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 35-летний житель столицы, работающий тренером по йоге. Россиянина допросили, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Подмосковье задержали тренера по бальным танцам за развращение ученицы.