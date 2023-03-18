Москвичи вспомнили «троллейбусы-аквариумы» времен СССР

Экспериментальные троллейбусы, которые недолгое время использовались в СССР в середине прошлого века, москвичи вспомнили в группе в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Пассажиры назвали стеклянную крышу главным недостатком этого вида транпорта.

По словам автора поста, экспериментальные троллейбусы Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) появились на центральных улицах столицы в 60-х годах XX века. Из-за стеклянной крыши салоны напоминали большие аквариумы.

Однако вскоре такие троллейбусы были сняты с маршрутов именно из-за стеклянной крыши: она промерзала зимой, летом способствовала усилению духоты в салоне, а во время дождей постоянно протекала.

Ранее руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрий Дашко рассказал об эволюции московских автобусов за последние сто лет.