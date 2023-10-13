Стало известно место первой встречи Тургенева и Виардо

О знакомстве поэта Ивана Тургенева и певицы Полины Виардо в квартире жилого дома на Невском проспекте рассказал «Мосленте» режиссер Владимир Алеников.

В детские годы создателю «Приключений Петрова и Васечкина» довелось сменить несколько адресов. После рождения его сестры Марии семья переехала в квартиру побольше на Невском проспекте, 54, что рядом с Екатерининским садом.

«Там на потолке шел обрывающийся орнамент, так как раньше она была частью бального зала, в котором, кстати, впервые встретились Тургенев и Виардо», — отметил Алеников.

Ранее свое главное место силы назвал известный российский режиссер, создатель сериалов «Папины дочки» и «Папины дочки. Новые» Александр Жигалкин.