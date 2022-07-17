В сети вспомнили обрушившийся на Москву в 1998 году ураган

Обрушившийся на Москву в 1998 году ураган вспомнили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Один из юзеров опубликовал фото последствий штормового ветра в столице. В кадр попало упавшее на стену Кремля дерево.

В комментариях под постом многие заставшие стихийное бедствие россияне поделились своими впечатлениями, которые не смогли забыть. «О, я помню этот день! И как тогда выглядела моя дорога до работы… Лес из упавших деревьев», «Я в то время жила у станции метро "Кропткинская", в Бутиковском переулке. Там был такой ураган, что люди не могли выйти из подъезда», «У соседей ракушку унесло, а подруге ноги камнями в кровь побило, пока она домой бежала», «Я из своей квартиры с ужасом смотрела, как деревья прямо-таки выскакивали из земли… Было очень страшно», «Весь парк усадьбы Трубецких был уничтожен этим ураганом. Устояли только два дерева… Утром руководство сначала было в шоке, потом все плакали», «У меня поперек прохода в подъезд валялась вырванная с корнем лиственница высотой с девятиэтажку», «На моих глазах оторвался металлический кусок крыши и просвистел над головой знакомого. Хорошо, что он успел заметить и присесть. Мы замерли тогда в ужасе», — написали они.

Одна из участниц дискуссии заметила, что с тех пор в районе железнодорожной станции Маленковская вековые тополя и липы растут под углом примерно в 65 градусов. «И думаю, не только там», — уточнила она. Несколько юзеров поделились мнением, что если раньше ураган для москвичей был настоящим событием, то теперь подобное происходит слишком часто. Один из пользователей предположил, что виной тому резкая смена температуры на улице.

Ранее молодые люди станцевали под дождем во время урагана в Москве и попали на видео. Раскрепощенное поведение пары восхитило пользователей сети.