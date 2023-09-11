В Москве обнаружили поглощенный вокзалом павильон метро

Павильон станции метро «Павелецкая» был поглощен одноименным вокзалом в Москве, сообщает паблик «ВКонтакте» «Мир метро».

Уточняется, что в начале 1980-х годов Павелецкий вокзал решили расширить, для этого требовалось снести имеющийся наземный павильон радиальной станции «Павелецкая», открытый в 1943 году. Строители оставили фрагмент главного фасада со входами в метро и построили новую часть вокзала прямо над ней.

Увидеть стену старого вестибюля можно, поднявшись из метро прямо в здание вокзала, пройдя через турникеты и обернувшись назад. Интересно, что из двух входных групп сейчас задействована только левая, она работает на выход.

Ранее в Москве обнаружили поглощенный многоэтажкой кинотеатр.