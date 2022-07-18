В сети поспорили из-за вида стоящих в очереди за квасом советских мужчин

Архивное фото советских мужчин в очереди за квасом, опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва» вызвало споры у пользователей сети из-за их внешнего вида. Одни юзеры предположили, что люди страдают похмельным синдромом, другие написали, что в те годы все так одевались.

«Вы на них посмотрите, взгляды мутные, фигуры вялые. Все рвутся напиться», «26 лет после войны. Мужикам по 40-50 лет, все наверняка воевали... Да, одеты не очень. Тогда почти все так выглядели», «Одежда, соответствующая тому времени и понятиям о приличии. Во всяком случае, летом по городу в шортах и в пляжной обуви не ходили, и в транспорте в пляжном не ездили», «Люди приличнее, чем сейчас. В оборванной одежде с дырками не ходят фронтовики, поклон им», — прокомментировали фотографию подписчики канала.

Ранее создатель торта «Птичье молоко», знаменитый кондитер Владимир Гуральник рассказал об очередях за тортами в советское время.