Опубликовано видео со Дня Победы в 1945 году в Москве
Опубликовано видео со Дня Победы в 1945 году на Красной Площади в Москве.
Архивные видеозаписи торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили на Красной Площади в Москве в 1945 году, опубликовал Telegram-канал «Город по умолчанию».
На кадрах Главный универсальный магазин (ГУМ) украшен красными знаменами, а на главном торце здания висят портреты революционеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина. У стен Кремля стоят сводные полки фронтов.
На трибунах присутствуют депутаты Верховного Совета СССР, участники юбилейных торжеств Академии наук, генералы, герои Советского Союза, мастера искусств и литературы, ударники столичных фабрик и заводов.
Главнокомандующим парада был назначен маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков. С трибун Мавзолея за происходящим наблюдал Сталин в составе правительства.
Ранее женский батальон на параде Победы попал на видео и восхитил москвичей.