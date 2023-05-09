Опубликовано видео со Дня Победы в 1945 году в Москве

Архивные видеозаписи торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили на Красной Площади в Москве в 1945 году, опубликовал Telegram-канал «Город по умолчанию».

На кадрах Главный универсальный магазин (ГУМ) украшен красными знаменами, а на главном торце здания висят портреты революционеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина. У стен Кремля стоят сводные полки фронтов.