Внук автора «Незнайки» вспомнил о ловле тритонов на женский чулок

Внук известного советского детского писателя Николая Носова — фотохудожник и писатель Игорь Носов — в беседе с изданием «Москва. Северо-Запад» вспомнил, как они с дедом ловили в Москве тритонов на сачок, сделанный из женского чулка.

По его словам, в столичном районе Тушино когда-то жила его тетя — сестра жены писателя. К ней Носовы иногда ездили в гости в коммунальную квартиру. Недалеко от тех мест писатель с внуком ходили гулять и ловить земноводных.

«Больше всего мы любили ловить тритонов и лягушек в канавах и озерцах. Сачок был сделан из бабушкиного чулка, улов сажали в стеклянную банку и несли бабушке и тете показать», — рассказал Носов, отметив, что после они возвращали живность обратно в их среду обитания.

Николай Носов является автором «Живой шляпы», «Незнайки», «Вити Малеева в школе и дома», «Повести о моем друге Игоре» и других повестей и рассказов.

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