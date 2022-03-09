Врачи спасли беременную россиянку со стопроцентным поражением легких

В подмосковном Сергиевом Посаде врачи спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

В городскую больницу поступила 36-летняя россиянка на 22 неделе беременности с двусторонней пневмонией, повышенной температурой и подтвержденным коронавирусом. На момент госпитализации у пациентки было поражено 65 процентов легких. Женщине назначили необходимое лечение, но вскоре ее состояние ухудшилось. «Нарастала дыхательная недостаточность, потребовался перевод в отделение реанимации и подключение к аппарату ИВЛ», — рассказали в пресс-службе, добавив, что инфекция поразила также печень и почки беременной. Повторное КТ-исследование показало, что поражение легких у женщины достигло ста процентов.

Пациентка провела в реанимации 36 дней. Через какое-то время ее отключили от аппарата ИВЛ. «На момент выписки россиянка находилась на 30 неделе беременности, дышала самостоятельно, без кислородной поддержки, ребенок чувствовал себя хорошо. После окончания лечения женщину перевели в перинатальный центр, где впоследствии она родила здорового ребенка», — заключили представители ведомства.

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