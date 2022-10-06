Раскрыто время создания классических трендов женского нижнего белья

Время создания классических трендов женского нижнего белья раскрыл «Мосленте» коллекционер и участник выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Антон Приймак.

«Женское белье после Первой мировой войны задавало тренд, который актуален и сегодня. Можно сказать, что оно готовило женщину к предстоящей свободной жизни», — заявил он.

Приймак объяснил: на рубеже XIX и ХХ веков, когда гардероб был викторианским или эдвардианским, белье формировало жесткий силуэт, придавало фигуре неестественные очертания. Но в 1920-х годах оно стало «более щадящим». «Тогда белье, в первую очередь, должно было впитывать пот и сало человеческого тела. Однако, пусть это звучит не так красиво, само по себе белье было очень изящным», — заверил собеседник «Мосленты».

По словам коллекционера, совсем без корсетов и поясов в те годы было еще невозможно обойтись. Но в остальном декоративное оформление и внешний вид белья уже стремились к тому, что мы имеем сегодня. «Например, врезное кружево, украшавшее шелковое белье, появилось именно тогда. Сейчас им никого не удивишь. И дорогие вещи, которые сегодня продаются в бутиках, имеют очень много общего с теми, что были созданы в то время. Получается, именно в 1920-х годах был создан классический бельевой тренд, канон», — резюмировал Приймак.

Ранее главные ошибки при выборе женского белья назвала дизайнер и телеведущая Карина Гурина. По ее словам, в первую очередь, это неправильное определение размера бюстгальтера.