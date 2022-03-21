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Россияне вспомнили о массовых кражах автодворников в годы СССР

История /
Россияне вспомнили о массовых кражах автодворников в годы СССР
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Telegram-канал «Старая Москва» поделился снимком советского автобуса. В комментариях россияне вспомнили о массовых кражах автодворников в годы СССР.

«Старый московский автобус, на заднем плане — гостиница «Метрополь», 1960 год», — так подписал фото автор поста. «В 60-м это был еще новый московский автобус», — иронично заметил один из фолловеров канала. «У нас в Люберцах тоже такие ходили. Только они не были такими начищенными и яркими», — поделился другой.

Один из юзеров обратил внимание на то, что на автобусе отсутствуют щетки стеклоочистители, есть только крепежи для них. «Дворники тогда даже на автобусах снимали с креплений, чтобы их не стырили. Дефицит однако…» — написал он.

Ранее россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства.

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