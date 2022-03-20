Москвичи вспомнили о престижном жилье в столичных высотках

Telegram-канал «Старая Москва» опубликовал датированный 1957 годом снимок сталинской высотки на площади Красных Ворот, которая раньше называлась Лермонтовской. В комментариях пользователи сети вспомнили, как хотели жить в этом месте прежде.

«Самое желаемое жилье было именно здесь. И красиво, и богато», — написал один из фолловеров канала. «Ну, строго говоря, сама эта высотка нежилая. В отличие от Котельнической и Кудринской… Думаю, она последняя в плане престижа после них, а также гостиницы «Рэдиссон Ройал»», — ответили ему.

Многие с грустью отметили, что современному жилью не сравниться с гениальными архитектурными творениями прошлого. «Монументально и капитально, даже эпохально! Просто отдушина — дворец! Красота в целом и в деталях, гордость, уверенность, стремление ввысь...» — написал один из участников дискуссии.

Ранее россияне предложили снести «собачью будку» у московской высотки.