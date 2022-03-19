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Россияне вспомнили о старинной профессии

История /
Россияне вспомнили о старинной профессии
Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

В Telegram-канале «Старая Москва» появилось фото точильщика ножей, сделанное в 1950-e. В комментариях россияне вспомнили представителей старинной профессии.

«В те годы точильщики ходили по домам с деревянными станками. Сам помню», — гордо отметил один из юзеров. «А говорят бизнеса не было», — сыронизировал другой.

Одна из участниц дискуссии поделилась, что встречала точильщика ножей на улице столицы и в более поздние годы. «Может, он был не столь колоритный, как раньше, конечно… В начале 2000-х стоял на Большой Дмитровке, между магазинами "Молоко" и "Чертежник". Ну а сегодня уже ни точильщика, ни магазинов», — написала она.

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