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Россияне вспомнили о важности переездов в советские годы

История /
Россияне вспомнили о важности переездов в советские годы
Фото: Владимир Яцина / ТАСС

В сообществе «История Москвы в фотографиях» в социальной сети «ВКонтакте» появился сделанный во время переезда снимок, датированный 1958 годом. В комментариях россияне вспомнили о важности подобного события в советский период.

Автор поста уточнил, что фото сделано в столичном районе Новые Черемушки. На кадре можно увидеть радостных людей, загружающих в грузовик шкафы и горшки с домашними растениями. «Это было такое счастье! Сколько людей ютилось не только в коммуналках, но и в полуподвальных помещениях в то время», — отметила одна из подписчиц группы. «Сервантики, сервизики, когда переезжаю — я живу», — процитировал слова известной песни другой.

Несколько юзеров отметили, что в наши дни переезды не стали приносить людям меньше позитивных эмоций, они по-прежнему нужны и важны.

Ранее известная актриса рассказала о пользе клетчатых баулов при переездах.

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