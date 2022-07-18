Москвичи вспомнили популярный городской пляж

Фото городского пляжа в Сокольниках натолкнуло пользователей сети на воспоминания. Снимок 1950-х годов выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

На фотографии изображен отдых горожан у Большого Оленьего пруда. Многие фолловеры написали, что знают это место и неоднократно там бывали. «Мы в конце мая начинали там купаться — после школы добирались на четвертом трамвае от Сокольников», «Я в 1975 году готовилась к экзаменам за 8-й класс на этом пляже. Кафе уже не было, но приезжали тележки-зонтики с мороженым, пивом... По-моему, и шашлыки были», — рассказали подписчики. Кто-то добавил, что вход на пляж стоил 10 копеек.

Некоторые рассказали, что территория у Большого Оленьего пруда за эти годы изменилась. «Мы тоже в детстве на этот пляж ходили. Почти центр Москвы, а там как будто за городом. Песок, сосны, пруд, островок этот. В 90-е все исчезло», — вспомнила пользовательница сети. Один из подписчиков сообщил, что на островке, где раньше было кафе, недавно снимали кино.

Ранее москвичи предложили восстановить пляж на Останкинском пруду. Это место было популярным для отдыха в эпоху СССР.