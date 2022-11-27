Россияне вспомнили свои выигрыши в лотерею во времена СССР

Свои выигрыши во времена СССР вспомнили россияне, обсуждая архивный снимок, на котором запечатлена продажа лотерейных билетов. Фото опубликовали в Telegram-канале «История Москвы».

«Лет в семь ковер выиграла небольшой и раза два по три рубля», «Один раз в жизни выиграл десять рублей — насыпали железных в варежку», «Рубль выиграл один раз! До сих пор помню», «Помните, в 1989-м была первая мгновенная лотерея, где монеткой нужно было с билета поля стирать? Мы с товарищем по одному билету купили, оба с выигрышем: у меня видеокассета, а у товарища — калькулятор. Билет червонец стоил», — поделились воспоминаниями пользователи сети.

Юзеры отметили, что в 80-х годах лотерейные билеты можно было купить везде — ими торговали на улице и в метро.

Ранее в сети обсудили особенности работы советских справочных автоматов. На воспоминания их натолкнуло архивное фото установки на Ленинградском вокзале.