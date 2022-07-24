Москвичам объяснили смысл «замуровывания» автомобилей в фасады домов

О советской городской традиции столичным жителям рассказали в Telegram-канале «История Москвы». Фолловерам объяснили смысл «замуровывания» автомобилей в фасады домов: во времена СССР так украшали стены автопредприятий.

По словам администрации сообщества, это был своеобразный обычай. К примеру, фасад таксопарка в Таганском районе был «инкрустирован» повернутым боком автомобилем «Волга».

Необычная традиция дошла и до наших дней. В Telegram-канале «Москва. Детали» опубликовано современное фото здания в Рязанском районе. Внутри расположены автосервисы и мойки, а фасад украшает барельеф из половины «Волги» выпуска середины 1950-х годов.

Ранее россияне поспорили из-за советской свадебной традиции. Мнения пользователей разошлись в дискуссии об использовании пластиковых кукол в качестве украшения автомобиля молодоженов.