Названы любимые занятия известного писателя в Москве

Об увлечениях писателя Льва Толстого в годы жизни в столице стало известно «Мосленте».

Когда в 1857 году литератор поселился в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой улице, он много писал, немало времени отдавал чтению, посещал гимнастический клуб на Большой Дмитровке. Из физических упражнений он особенно любил прыжки через деревянного коня.

Ранее были перечислены главные места собраний писателей и книготорговцев в царской Москве.