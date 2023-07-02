Женская рабочая одежда времен СССР вызвала недоумение пользователей сети

Опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва» советское фото женщин, выполняющих ландшафтные работы, заставило пользователей сети поспорить.

«Ландшафтные работы у бассейна "Москва", 1960 год», — подписал снимок автор публикации. В кадр попали десять женщин в белых косынках и с лопатами в руках. При этом большинство из них одеты в платья и юбки.

«Только одна в брюках... Неудобно же в юбках. Почему рабочую одежду — брюки и спецовку — не выдали?», «Рабочая спецодежда подразумевала именно брюки (комбинезон) вне зависимости от пола рабочего», — возмутились юзеры. «Это типа поденщицы. Своих брюк могло не быть, а экипировать их никто не собирался. Да еще если это лимитчицы из глубинки — им могло и в голову не прийти "мужскую" одежду надеть», — заметил один из участников дискуссии.

«Почему в платье неудобно? Очень даже!» — заявила подписчица канала. «Технологи, разрабатывающие рабочую одежду, с вами не согласны», — возразили ей.

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