Пользователи сети вспомнили о зимних играх на улице в годы СССР

Зимние игры на улице в советские годы пользователи сети обсудили в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Все наше детство проходило на улице! Лыжи, коньки, санки или фанера... Пили из колонки, вот и были здоровые, закаленные», — поделился автор поста. Многие юзеры поддержали его и отметили, что сегодняшние дети получают значительно меньше удовольствия от прогулок на свежем воздухе.

«И летом, и зимой мы бегали на улице до ночи. Прятки, вышибалы, футбол, хоккей, догонялки… Если уставали, были и тихие игры — глухой телефон, колечко, море волнуется. Не имея крутых игрулек, мы придумывали тысячу игр. У нас была развита фантазия, веселое время было», «А еще раньше в восемь лет можно было стать оруженосцем настоящего рыцаря или пойти на охоту на мамонта. Вот это было детство!» — рассказали подписчики интернет-сообщества.

Один из участников дискуссии не согласился с остальными. Он отметил, что сейчас тоже много детей, которые проводят на улице свободное время, а в СССР было много тех, у кого свободного времени не было из-за множества кружков и секций.

Ранее москвичи вспомнили одну из любимых уличных игр в СССР. Ностальгию вызвала фотография, на которой жители столицы играют в «городки».