Из глаза россиянина врачи достали пятисантиметровую ветку

В подмосковном Ступине из глаза 38-летнего мужчины врачи достали пятисантиметровую ветку. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заведующего отоларингологическим отделением Ступинской больницы Тимура Антонова.

Россиянин обратился за медпомощью, когда у него заболел глаз. В нижнем веке появилась ранка, которая вскоре загноилась. Специалисты провели мужчине компьютерную томографию, результат которой поразил всех: внутри было обнаружено инородное тело длиной более пяти сантиметров. Оно проткнуло глазницу насквозь и застряло в пазухе носа. Пациент вспомнил, что несколько месяцев назад упал лицом вниз — вероятно, тогда заноза и проникла внутрь, но из-за прочих полученных травм он не обратил на это внимания.

Врачи приняли решение провести операцию. Ветка за период пребывания в глазнице пациента успела сгнить, поэтому дерево во время операции раскрошилось. Медикам пришлось действовать максимально аккуратно.

«Совместно с нашим челюстно-лицевым хирургом нам удалось извлечь инородное тело, не повредив глаз. Заключительное КТ показало, что удалены все части ветки и в организме ничего лишнего не осталось. Последствий удалось избежать», — процитировало издание Антонова.

Ранее в Подмосковье врачам удалось спасти безнадежного пациента.