Из Mercedes-Benz в центре Москвы украли чемодан с 4 миллионами рублей

Неизвестный украл из припаркованного в центре Москвы автомобиля Mercedes-Benz чемодан, в котором находились 4,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Как пояснили в МВД, 13 июля в полицию обратился мужчина, который рассказал, что из багажника арендованной им машины, оставленной на парковке у дома №12 по Пресненской набережной, пропал чемодан с деньгами.

Позже с аналогичным заявлением к правоохранителям обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что у нее также имеется видеозапись, на которой запечатлен момент кражи. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, заявительницей оказалась генеральный директор компании «Гранд-Кристалл» Мария Берман.

При этом на данный момент неизвестно, идет ли речь в двух заявлениях об одном и том же хищении. В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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