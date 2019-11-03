Из московской квартиры выкрали 23 миллиона рублей

Неизвестный похитил 22,5 миллиона рублей из квартиры директора коммерческой организации в Богородском районе на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как отмечается, потерпевший, проживающий в доме 6-1а на бульваре Маршала Рокоссовского, обратился в полицию утром 2 ноября с заявлением о краже. Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник выкрал деньги в период 3:45 до 4:30 2 ноября и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В октябре сообщалось, что из квартиры москвича на Большой Переяславской улице украли более 5 миллионов рублей. Сам потерпевший обвинил в этом свою домработницу.

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