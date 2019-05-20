Из московской психбольницы сбежали два пациента

Из московской Центральной клинической психиатрической больницы сбежали два несовершеннолетних подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока неизвестно, как они сумели покинуть территорию медучреждения. По городу разосланы ориентировки, в настоящее время экстренные службы города разыскивают беглецов.

В свою очередь Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что сбежавшим пациентам 12 и 15 лет.

Об опасности беглецов для окружающих не сообщается.

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