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Из московской психбольницы сбежали два пациента

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из московской Центральной клинической психиатрической больницы сбежали два несовершеннолетних подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока неизвестно, как они сумели покинуть территорию медучреждения. По городу разосланы ориентировки, в настоящее время экстренные службы города разыскивают беглецов.

В свою очередь Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что сбежавшим пациентам 12 и 15 лет.

Об опасности беглецов для окружающих не сообщается.

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