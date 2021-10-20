Из Новодевичьего монастыря в Москве выгонят всех котов

Более 13 котов собираются выгнать с территории Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом в среду, 20 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что самих священнослужителей и местных прихожан животные не смущают, а даже наоборот — котов здесь подкармливают, фотографируют, играют с ними. Несмотря на это, настоятель храма не рад присутствию животных на территории комплекса, так как, по его словам, коты активно размножаются и их становится все больше.