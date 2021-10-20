Из Новодевичьего монастыря в Москве выгонят всех котов
Более 13 котов собираются выгнать с территории Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом в среду, 20 октября, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что самих священнослужителей и местных прихожан животные не смущают, а даже наоборот — котов здесь подкармливают, фотографируют, играют с ними. Несмотря на это, настоятель храма не рад присутствию животных на территории комплекса, так как, по его словам, коты активно размножаются и их становится все больше.
Судьбой кошек озаботились сотрудники церковного музея, так как скоро в столицу придут морозы и животные могут погибнуть на улице. Сейчас люди активно ищут, куда пристроить четвероногих постояльцев храма.
Ранее впервые за все время наблюдений на территории храма Василия Блаженного на Красной площади Москвы заметили лису.