Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны

Эвакуация жилого дома на Арбате в Москве началась из-за найденного за диваном в одной из квартир предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

На место происшествия прибыли саперы и кинологи. По предварительной информации, находка не представляет угрозы. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее массовая эвакуация торговых центров и других общественных мест произошла в Москве из-за писем, якобы написанных гражданами других стран.