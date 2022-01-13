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Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны

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Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эвакуация жилого дома на Арбате в Москве началась из-за найденного за диваном в одной из квартир предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

На место происшествия прибыли саперы и кинологи. По предварительной информации, находка не представляет угрозы. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее массовая эвакуация торговых центров и других общественных мест произошла в Москве из-за писем, якобы написанных гражданами других стран.

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