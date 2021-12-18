Из-за снегопада водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт

Дептранс обратился к московским автомобилистам и попросил их пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В городе будет много снега, возможно образование гололеда, что будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения», — сообщил о неблагоприятных погодных условиях Дептранс. В ведомстве добавили, что коммунальные службы быстрее уберут улицы, если для поездок в течение дня водители вместо автомобилей воспользуются общественным транспортом.

«Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях», — добавил Дептранс. Тем, кто все же собирается пользоваться личным автомобилем, порекомендовали быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и не отвлекаться на телефон.

Ранее Дептранс обращался с аналогичной просьбой к водителям 4 декабря из-за погодных условий.