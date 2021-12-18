Сегодня в 15:39
1 мин.

Из-за снегопада водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт

Новости /
Из-за снегопада водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дептранс обратился к московским автомобилистам и попросил их пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В городе будет много снега, возможно образование гололеда, что будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения», — сообщил о неблагоприятных погодных условиях Дептранс. В ведомстве добавили, что коммунальные службы быстрее уберут улицы, если для поездок в течение дня водители вместо автомобилей воспользуются общественным транспортом.

«Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях», — добавил Дептранс. Тем, кто все же собирается пользоваться личным автомобилем, порекомендовали быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и не отвлекаться на телефон.

Ранее Дептранс обращался с аналогичной просьбой к водителям 4 декабря из-за погодных условий.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.