Из здания Мосгорсуда эвакуировали людей

В здании Мосгорсуда объявили эвакуацию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

По ее словам, людей вывели на улицу из здания суда из-за сообщения о минировании.

8 февраля в Мосгорсуде должно пройти рассмотрение жалобы на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга и арестовали на 25 суток.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов в Twitter сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную с властями акцию 23 января. Журналист обвинения отрицает.

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