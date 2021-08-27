Избитый в Москве российский актер признался в злоупотреблении алкоголем

Российский 23-летний актер Дмитрий Ломакин, избитый неделю назад двумя неизвестными, рассказал подробности происшествия. По его словам, драка произошла из-за провокации с его стороны. В беседе с «Пятым каналом» молодой человек признался, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас артист признается, что не держит зла на обидчиков, так как конфликт начался именно по его инициативе, ведь он злоупотребил спиртным.

«У них не было другого выхода, как надавать мне по щам. Они не заслуживают наказания», — отметил Ломакин, добавив, что даже не помнит адрес, где произошла драка.

Ранее артист заявил, что его избили двое неизвестных в Москве в Троилинском переулке.

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