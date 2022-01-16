Избивший тревел-блогера мужчина обратился в полицию со встречным заявлением

Избивший тревел-блогера Паулу Петрас в московском пятизвездочном отеле «Золотое кольцо» мужчина обратился в полицию со встречным заявлением. Об этом в воскресенье, 16 января, стало известно журналистам телеканала РЕН ТВ.

Появилась информация, что нанесший удары путешественнице мужчина работает барменом в Австрии и является племянником владельца одного из крупных банков России. Когда Петрас обратилась в полицию, он написал встречное заявление. По словам мужчины, блогер в ходе конфликта тоже нанесла ему телесные повреждения.

О произошедшем в центре Москвы инциденте стало известно в субботу, 15 января. После драки у пострадавшей девушки были зафиксированы ушибы, ссадины и кровоподтеки.