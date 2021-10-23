Изменения в одном из районов Москвы возмутили россиян

Житель Москвы опубликовал серию снимков одного и того же района Москвы с 1971 года до 2015 года. Кадр, опубликованный в группе «Москва — та!» в Facebook возмутил пользователей сети.

На фотографиях видны глобальные изменения района Тропарево. На снимке 1971-го года изображен пустырь на фоне церкви, а также один высокий панельный дом. На снимке же 2015-го года изображена все та же церковь на фоне крупных современных многоэтажек, которые стоят на месте бывшего поля, закрывая собой горизонт.

Мнение пользователей сети разделилось. Кто-то отметил, что масштабное строительство испортило город, другие же, наоборот, указали на то, что в современном мегаполисе необходимы такие дома, так как в городе стало жить очень много людей.

«Какие страшные современные дома», «Грустно, когда старые архитектурные доминанты тупо "забиваются" однообразными гигантами», «Совсем не термитники, а один из лучших новых районов города. Зеленые дворы с хорошей планировкой. Сейчас люди стремятся здесь жить», — написали юзеры.

Ранее в сети обратили внимание на фото исчезнувшего с карты Москвы переулка.