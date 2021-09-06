Изображение «огненной валькирии» появилось в Москве

Изображение московской знаменитости, которую горожане называют «огненной валькирией», появилось на асфальте в Савеловском районе напротив арки у дома №17 по Петровско-Разумовскому проезду. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По словам жителей, рисунок появился после того, как на улицах города стали замечать девушку с распущенными волосами ярко-рыжего цвета, катающуюся на моноколесе. «Видимо, она настолько привлекла художника, что тот решил увековечить ее портрет на асфальте», — предположили администраторы сообщества.

В комментариях пользователи сети опубликовали фото той самой рыжеволосой девушки, сидящей рядом со своим изображением.

В начале июня журналисты составили список современных транспортных средств, которые способны выводить из себя жителей и гостей Москвы. В перечне оказались гироскутеры, моноколеса, электровелосипеды и электросамокаты. Их авторы материала сочли опасными для окружающих.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!