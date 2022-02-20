Подросток из Подмосковья предложил свое изобретение Илону Маску

Подросток из подмосковного Реутова изобрел супер-двигатель и предложил его американскому инженеру и миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что одним из главных преимуществ нового двигателя юноша считает его работу на топливе любого вида. «Представляете у вас в машине будет кнопочка и вы такие — хочу 92-й бензин, но остался день до зарплаты, поэтому заправлюсь 80-м», — пояснил молодой человек.

Также юный изобретатель отметил, что в его изобретении имеются параллельные роторы, через которые проходит топливная смесь. Затем роторы пропускают сгоревший выхлоп снова.

На данный момент ведется подготовка к регистрации изобретения в патентном бюро. После этого начнут искать инвестора для производства моделей.

Подросток решил обратиться за помощью к Илону Маску и написал ему в Twitter, однако тот ему пока не ответил.

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