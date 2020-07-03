Изучавший Чикатило психиатр попытался совершить самоубийство в Москве

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук и психиатр Федор Кондратьев собирался совершить самоубийство в своем доме в Москве. Об этом в пятницу, 3 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила «Комсомольская правда».

Попытку покончить жизнь самоубийством пресекла жена психиатра, она спасла его в последний момент. На место выехали оперативники. Издание сообщает, что 87-летний Кондратьев до произошедшего целый день был в подавленном состоянии и странно себя вел.

Кондратьев известен участием в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило, первого советского серийного убийцы, и других преступников.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!