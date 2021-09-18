Известного блогера отправили на исправительные работы после избиения девушки

Известного блогера Андрея Бурима по прозвищу Mellstroy отправили на исправительные работы за избиение модели в апартаментах «Москва-сити» в прямом эфире. О решении суда сообщил Telegram-канал «112».

Бурима обязали проработать полгода менеджером по закупкам в одной из столичных фирм. С его зарплаты будут удерживать десять процентов в доход государства.

Год назад Mellstroy избил модель Алену Ефремову по время трансляции на платформе Twitch. Блогер несколько раз ударил девушку головой об стол после того, как та попросила Бурима раздеться на камеру и доказать, что у него красивая фигура.

Ефремова подала в суд на Mellstroy и попросила присоединиться к коллективному иску всех, кто пострадал от насилия со стороны блогера. Модель рассказала, что после избиения пребывает «в состоянии аффекта», и отметила, что после ударов у нее во рту находится «кровавое мессиво из железа, крови и кусков кожи».

Также блогер был замечен за порчей дорогих арендованных автомобилей Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn и Ferrari. Mellstroy оставил вмятины на машинах, прыгая на них, а затем отказался платить. Хозяйка прокатной фирмы заявила, что намерена обращаться в суд.

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