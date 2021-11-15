Известный актер признался в любви к московскому «Макдоналдсу»

Известный российский актер и режиссер Алексей Золотовицкий в беседе с «Москвич Mag» назвал свое любимое место в Москве в школьные и студенческие годы. 33-летний мужчина признался, что в молодости очень любил ходить в столичный «Макдоналдс».

По его словам, когда он был ребенком, дома у него готовили редко, поэтому купить что-то в ресторане быстрого питания было привычным делом. «Мы стояли в этих огромных очередях, чтобы купить пирожков сорок впрок. Хранили их в холодильнике, а потом подогревали. И ели по одному в день, растягивая яблочное счастье на месяц», — вспоминает артист. Позже, когда Золотовицкий поступил на журфак, практически все свое свободное время он проводил именно в ресторанах американской сети. «Это не реклама, я не его амбассадор и никогда им не был, но я очень много времени проводил там», — отметил он.

Также актер обсудил изменения, произошедшие в Москве в последние годы. Он сказал, что несмотря на все существующие «но», ему очень нравится город и как он выглядит на сегодняшний день. «Всегда есть к чему придраться, за что поругать и на что всплеснуть руками, но общий вектор мне, не побоюсь этого слова, симпатичен», — резюмировал он.

Ранее религиозная россиянка подала в суд на «Макдоналдс» за рекламу чизбургера и чикен-макнаггетса, которая якобы ввела ее в искушение во время Великого поста.